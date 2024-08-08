В Кривом Роге на заправке присваивали бензин и подделывали документы

Жительница Кривого Рога присваивала топливо, а затем продавала его.

Правоохранители Кривого Рога установили, что в течение четырех месяцев 39-летняя оператор одной из местных АЗС подделывала акты о списании топлива и ставила на документах фальшивые подписи своих коллег.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Таким образом, мошенница присвоила почти 2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, которые впоследствии продала и заработала более 80 тысяч гривен.

Преступление было разоблачено. 31 июля женщине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст.190 (мошенничество), ч.ч. 1,3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что полицейские Днепропетровщины разоблачили мошенника, который обманул 20 военных.

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