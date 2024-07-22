В Кривом Роге на Укрпочте загорелась посылка: пострадал работник

Инцидент произошел на Укрпочте в Центрально-Городском районе. Там загорелась посылка, в которой была перекись водорода. Одному из работников вещество вылилось на руку и получил химический ожог. На месте работали спасательные службы.
Впоследствии стало известно, что в посылке переправляли перекись водорода, который протек. Вещество вступило в реакцию с пластиком и начало тлеть, сообщает “Свои Кривой Рог”.
Спасатели уже завершили работу по ликвидации угрозы.
Читайте также:
Автор:
Оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине.
На календаре вторая половина лета, многие жители Днепра задумываются о…
В Днепре в пансионате для пожилых людей обнаружили ряд нарушений.
В Днепре все чаще используют ковры для благоустройства придомовых территорий.
Оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине.
На календаре вторая половина лета, многие жители Днепра задумываются о том, чтобы провести несколько дней у воды – на реке или у карьера в пределах области. Возле рек на Днепропетровщине есть большое количество турбаз и баз отдыха, гостиничных комплексов. Наибольшая…
В Днепре в пансионате для пожилых людей обнаружили ряд нарушений.
В Днепре все чаще используют ковры для благоустройства придомовых территорий.
НБУ начнет изымать из обращения старые банкноты номиналом в 500 гривен.
В центре Днепра произошла массовая драка.
Жители Днепропетровщины могут обратиться в полицию в случае отсутствия связи.
Насильника 12-летней девушки приговорили к 15 годам.
В Днепре у посетителей аквапарка Happy Day появилась сыпь на коже.
В Днепропетровской области разыскали ребенка, который исчез 19 июля.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!