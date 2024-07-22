В Кривом Роге на Укрпочте загорелась посылка: пострадал работник

Сегодня, 22 июля, в Кривом Роге на Укрпочте загорелась посылка.

Инцидент произошел на Укрпочте в Центрально-Городском районе. Там загорелась посылка, в которой была перекись водорода. Одному из работников вещество вылилось на руку и получил химический ожог. На месте работали спасательные службы.

Впоследствии стало известно, что в посылке переправляли перекись водорода, который протек. Вещество вступило в реакцию с пластиком и начало тлеть, сообщает “Свои Кривой Рог”.

Спасатели уже завершили работу по ликвидации угрозы.

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