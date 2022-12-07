В Кривом Роге на одном из предприятий от травм умер сотрудник

Уже создана комиссия, которая проводит расследование, чтобы обеспечить безопасные условия труда на производстве, а также установить причины и обстоятельства данного инцидента.

Во вторник, 6 декабря, на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" в железнодорожном цехе №2 транспортного департамента произошел несчастный случай.

Во вторник, 6 декабря, в 11:06 на линию «101» сообщили…

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