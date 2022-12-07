В Кривом Роге на одном из предприятий от травм умер сотрудник

К сожалению, в результате помощник машиниста тепловоза получил смертельные травмы.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Уже создана комиссия, которая проводит расследование, чтобы обеспечить безопасные условия труда на производстве, а также установить причины и обстоятельства данного инцидента.
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