В Кривом Роге на ходу загорелся грузовик

В Службу спасения «101» около 9 утра поступило сообщение о возгорании грузовика в городе Кривой Рог, что на Днепропетровщине.
На месте событий огнеборцам стало понятно, что грузовой автомобиль «MAN» загорелся во время движения по автодороге.
Пожар был ликвидирован в 09:43, огонь повредил моторный отсек на площади 4 кв.м.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.Елизавета Бельмас
Автор:
В Днепропетровской области девушка получила серьезные травмы, упав в шахту…
Из русского плена вернули пятерых криворожских нацгвардейцев.
Классно, когда подъезд вашего дома украшают разные рисунки.
60-летняя жительница Криничанского чуть не погибла. Женщина занесла в дом…
В Днепре в одном из магазинов сети АТБ увидели неприятную находку.
В Украине с 14 декабря изменятся правила получения водительских удостоверений и документов регистрации транспортных средств.
Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко сообщил о ситуации на Днепропетровщине на 6 ноября.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого разгуливает павлин.
Кондитер из Днепра изготовил съедобный электровоз.
В центре Днепра трое неизвестных избили парня.
В Днепре мужчина ограбил киоск с хлебом.
В Днепре кардиохирурги извлекли обломок из сердца бойца.
На Днепропетровщине произошла жуткая авария.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!