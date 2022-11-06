В Кривом Роге на ходу загорелся грузовик

Сегодня, 6 ноября, в Кривом Роге загорелся грузовой автомобиль.

В Службу спасения «101» около 9 утра поступило сообщение о возгорании грузовика в городе Кривой Рог, что на Днепропетровщине.

На месте событий огнеборцам стало понятно, что грузовой автомобиль «MAN» загорелся во время движения по автодороге.

Пожар был ликвидирован в 09:43, огонь повредил моторный отсек на площади 4 кв.м.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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