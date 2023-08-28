В Кривом Роге на базе отдыха произошла массовая драка: есть пострадавшие

На одной из баз отдыха Кривого Рога произошла массовая потасовка.

Как сообщили в полиции, потасовка произошла на одной из баз отдыха на территории Центрально-Городского района 26 августа. Между гостями заведения разгорелся конфликт. Причины ссоры неизвестны, но все закончилось тем, что «на помощь» к одному из них приехала компания мужчин с оружием.

Банда избила 46-летнего отдыхающего и его знакомых. Хулиганы лупили мужчину резиновой палкой, руками и ногами. После этого нападавшие скрылись с места преступления.

Впоследствии полицейские разоблачили пятерых участников драки — это мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Одного из участников происшествия – 21-летнего местного жителя, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Других еще ищут.

По данному факту возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина избил знакомого битой.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: