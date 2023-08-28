В Кривом Роге на базе отдыха произошла массовая драка: есть пострадавшие

Как сообщили в полиции, потасовка произошла на одной из баз отдыха на территории Центрально-Городского района 26 августа. Между гостями заведения разгорелся конфликт. Причины ссоры неизвестны, но все закончилось тем, что «на помощь» к одному из них приехала компания мужчин с оружием.
Банда избила 46-летнего отдыхающего и его знакомых. Хулиганы лупили мужчину резиновой палкой, руками и ногами. После этого нападавшие скрылись с места преступления.
Впоследствии полицейские разоблачили пятерых участников драки — это мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Одного из участников происшествия – 21-летнего местного жителя, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Других еще ищут.
По данному факту возбуждено дело по статье о хулиганстве.
Напомним, на Днепропетровщине мужчина избил знакомого битой.
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