Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге на автомойке загорелся автомобиль (ФОТО)

Сегодня 16:56
просмотров

Сегодня, 27 января, на улице Сергея Колачевского в Кривом Роге внутри автомойки загорелся автомобиль.

Новости Днепра про В Кривом Роге на автомойке загорелся автомобиль (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Вызов на линию «101» поступил в 08:11. Прибыв на место, пожарные установили, что внутри одноэтажной автомойки горит транспортное средство. Также была угроза распространения пожара на помещение здания.

Возгорание локализовали в 08:33 и ликвидировали в 08:43. Огонь повредил автомобиль Fiat Doblo, оборудование автомойки, внутреннюю облицовку стен и потолок помещения, в котором возникло возгорание. Общая площадь пожара составила 5 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Кривом Роге на автомойке загорелся автомобиль (ФОТО)

Новости Днепра про В Кривом Роге на автомойке загорелся автомобиль (ФОТО)

Новости Днепра про В Кривом Роге на автомойке загорелся автомобиль (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге на автомойке загорелся автомобиль (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Кривом Роге на автомойке загорелся автомобиль (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу
    Новости Днепра
    Сегодня 15:54
    Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу

    В Каменском полицейские разоблачили женщину на мошенничестве во время сдачи…

    Забросали яйцами подъезд и авто: в Днепре и области разгорелись соседские войны из-за отключения света
    Новости Днепра
    Сегодня 12:33
    Забросали яйцами подъезд и авто: в Днепре и области разгорелись соседские войны из-за отключения света

    На Днепропетровщине начались соседские войны из-за несправедливого отключения света.

    В Кривом Роге пожар унес жизни женщины и мужчины
    Новости Днепра
    Сегодня 11:58
    В Кривом Роге пожар унес жизни женщины и мужчины

    В пятницу, 27 января, в 00:23 на линию «101» сообщили…

    На Днепропетровщине заметили редкую летучую мышь с большими ушами
    Новости Днепра
    Сегодня 11:30
    На Днепропетровщине заметили редкую летучую мышь с большими ушами

    В Павлограде на Днепропетровщине нашли краснокнижную летучую мышь.

    Последние новости

    Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков
    Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

    В Днепре ракетный удар разрушил медучреждение.

    Сегодня 17:37
    просмотров
    В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом
    В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом

    В польском Катовице в пятницу утром прогремел мощный взрыв в старом трехэтажном доме.

    Сегодня 17:20
    0
    просмотров
    Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов
    Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов

    Левобережная часть Днепра начала интенсивно застраиваться около полувека назад. Теперь сложно представить, что на месте зеленых алей и высотных домов когда-то было пустое поле, бегали дикие животные и поднимались песчаные бури.

    Сегодня 17:12
    просмотров
    Житель Днепра обустроил себе незаконную ВИП-парковку
    Житель Днепра обустроил себе незаконную ВИП-парковку

    В Днепре демонтирована незаконная парковка.

    Сегодня 16:35
    просмотров
    Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу
    Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу

    В Каменском полицейские разоблачили женщину на мошенничестве во время сдачи в аренду жилья.

    Сегодня 15:54
    0
    просмотров
    В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света
    В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света

    В Днепре пенсионер угрожал взорвать дома.

    Сегодня 15:43
    просмотров
    Отключили свет: что делать, если карта осталась в банкомате
    Отключили свет: что делать, если карта осталась в банкомате

    Во время экстренных и аварийных отключений электричества в Днепре свет может пропасть в любую минуту. Произойти это может где угодно: и дома, и в магазине и даже в банке.  А вот что делать, когда свет пропал как раз в то…

    Сегодня 14:54
    0
    просмотров
    Представители Минцифры ответили, могут ли выдавать повестки через Дию
    Представители Минцифры ответили, могут ли выдавать повестки через Дию

    В Минцифре объяснили, откуда появились слухи о повестках в Дии

    Сегодня 14:53
    просмотров
    На Днепропетровщине работники критической инфраструктуры могли быть коллаборантами
    На Днепропетровщине работники критической инфраструктуры могли быть коллаборантами

    В Днепропетровской области разоблачили очередных пророссийских коллаборантов.

    Сегодня 14:19
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском проспекте произошла смертельная авария: Skoda сбила мужчину
    В Днепре на Слобожанском проспекте произошла смертельная авария: Skoda сбила мужчину

    Будьте осторожны на дорогах!

    Сегодня 13:59
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх