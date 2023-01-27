В Кривом Роге на автомойке загорелся автомобиль (ФОТО)

Сегодня, 27 января, на улице Сергея Колачевского в Кривом Роге внутри автомойки загорелся автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Вызов на линию «101» поступил в 08:11. Прибыв на место, пожарные установили, что внутри одноэтажной автомойки горит транспортное средство. Также была угроза распространения пожара на помещение здания.

Возгорание локализовали в 08:33 и ликвидировали в 08:43. Огонь повредил автомобиль Fiat Doblo, оборудование автомойки, внутреннюю облицовку стен и потолок помещения, в котором возникло возгорание. Общая площадь пожара составила 5 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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