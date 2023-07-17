В Кривом Роге на «АрселорМиттал» во время работы погиб работник: что говорят на предприятии

15 июля во время капитального ремонта доменной печи №6 погиб мужчина. Он рухнул с высоты 8 метров и получил смертельные травмы. Об этом говорится в сообщении на официальной странице «Арселора» Facebook.
Погибший являлся работником подрядной организации. Как отметили представители предприятия, создана комиссия, которая расследует этот инцидент.
Создана комиссия, которая проводит расследование, чтобы обеспечить безопасные условия труда на производстве, а также установить причины и обстоятельства данного инцидента. Выражаем соболезнования семье погибшего, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Кривом Роге на крупнейшем предприятии горно-металлургического комплекса Украины «АрселорМиттал» нашли труп мужчины.
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