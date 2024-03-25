В Кривом Роге мужчина застрял между трубой и железобетонной плитой: его освобождали спасатели

На днях в Кривом Роге произошел очень странный инцидент — 51-летний мужчина застрял между трубой и железобетонной плитой. Произошло это на улице Ивана Сирко Терновского района. На место вызвали спасателей.
Прибыв, ГСЧС-ники с помощью шанцевого инструмента освободили мужчину.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
К месту вызова привлекли 5 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Яворницкого ночью вспыхнул пожар: комментарий от ГСЧС.
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Александра Лучка
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