В Кривом Роге мужчина застрял между трубой и железобетонной плитой: его освобождали спасатели

К спасению мужчины привлекли 5 спасателей!

На днях в Кривом Роге произошел очень странный инцидент — 51-летний мужчина застрял между трубой и железобетонной плитой. Произошло это на улице Ивана Сирко Терновского района. На место вызвали спасателей.

Прибыв, ГСЧС-ники с помощью шанцевого инструмента освободили мужчину.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

К месту вызова привлекли 5 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Яворницкого ночью вспыхнул пожар: комментарий от ГСЧС.

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