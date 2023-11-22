В Кривом Роге мужчина выпил литр антифриза, потому что был недостаточно пьян

Мужчину, которому захотелось "добавки", забрали в больницу с отравлением.

В Кривом Роге 57-летний мужчина попал в больницу после того, как выпил литр антифриза.

Об этом сообщает медик Татьяна Романчук.

По словам медика, вызов поступил 19 ноября. 57-летнему мужчине стало плохо. Выяснилось, что пострадавший выпивал, а когда алкоголь кончился, он взялся за антифриз. Сначала криворожец чувствовал себя хорошо, но впоследствии ему внезапно стало плохо. У мужчины началось нарушение сознания. Приехавшая к пациенту бригада оказала ему экстренную помощь и отвезла в больницу, где больного сразу отправили в реанимацию.

Как пояснила медик, смертельная доза антифриза – 200 мл. Сначала человек чувствует эйфорию, как от употребления нормального алкоголя, но впоследствии ему резко становится плохо, и если вовремя не оказать помощь, то в организме начинаются необратимые изменения.

Употребление химических веществ вместо качественного алкоголя – это смерти подобно. В таком случае смертельная доза антифриза составляет 200 мл. После употребления наступает опьянение, сопровождаемое эйфорией, но это длится недолго. Уже через 2-6 часов состояние резко ухудшается. При несвоевременном оказании помощи наступают необратимые процессы в организме человека. Употребляйте алкоголь с умом”, – отметила Татьяна Романчук.

Напомним, ранее в Днепре в десятый раз сделали операцию бойцу с тяжелым ранением.

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