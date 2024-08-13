В Кривом Роге мужчина во время застолья ранил товарища ножом в шею и живот: его разыскивают

В Кривом Роге произошло преступление.

В Кривом Роге в один из магазинов забежал окровавленный мужчина, умоляя о помощи.

Об этом пишут «СВОИ|Кривой Рог«.

Предварительно известно, что мужчина, вероятно, употреблял алкогольные напитки вместе со своим товарищем в доме, во время чего последний ударил оппонента ножом в шею и живот.

Благодаря неравнодушной женщине-продавщице пострадавшего госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Дальнейшая судьба раненого неизвестна.

По предварительной информации, нападающего разыскивают правоохранители.

Приметы: с виду 28 лет, имеет черные волосы, смуглый цвет кожи.

Был одет в джинсовые шорты, вероятно без футболки.

Заметим, что официальной информации по поводу инцидента пока нет.

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