В Кривом Роге мужчина во время застолья ранил товарища ножом в шею и живот: его разыскивают

В Кривом Роге в один из магазинов забежал окровавленный мужчина, умоляя о помощи.
Об этом пишут «СВОИ|Кривой Рог«.
Предварительно известно, что мужчина, вероятно, употреблял алкогольные напитки вместе со своим товарищем в доме, во время чего последний ударил оппонента ножом в шею и живот.
Благодаря неравнодушной женщине-продавщице пострадавшего госпитализировали в ближайшее медучреждение.
Дальнейшая судьба раненого неизвестна.
По предварительной информации, нападающего разыскивают правоохранители.
Приметы: с виду 28 лет, имеет черные волосы, смуглый цвет кожи.
Был одет в джинсовые шорты, вероятно без футболки.
Заметим, что официальной информации по поводу инцидента пока нет.
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