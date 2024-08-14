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В Кривом Роге мужчина во время застолья напал с ножом на товарища: подробности от полиции

Сегодня 08:00
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Правоохранители задержали подозреваемого.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина во время застолья напал с ножом на товарища: подробности от полиции

Правоохранители задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений мужчину, которого разыскивали в Кривом Роге.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, 12 августа СМИ Кривого Рога сообщали о том, что в один из местных магазинов с мольбами о помощи забежал раненый мужчина. Предварительно сообщалось, что на него во время совместного отдыха напал товарищ. С ножевым ранением пострадавшего госпитализировали.

Факт нападения официально подтвердили. По данным полиции, преступление произошло в одной из квартир на территории Покровского района города. Там мужчина ударил своего 48-летнего знакомого ножом в живот и скрылся. На месте происшествия обнаружили и изъяли орудие преступления – нож.

Оперативники криминальной полиции разыскали и задержали 28-летнего нападающего.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Напомним, в Днепре в общежитии во время ссоры женщина ударила парня ножом в грудь: комментарий полиции.

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