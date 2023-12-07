В Кривом Роге мужчина в маске и с гранатой хотел ограбить ПриватБанк: удалось ли ему это

В Кривом Роге неизвестный в маске пытался ограбить банк.

Сообщение о том, что какой-то человек хочет ограбить ПриватБанк, появилось днем 7 декабря. Как сообщают местные тг-каналы, мужчину, который зашел в помещение в маске, посетители и персонал заметили после обеда.

Криворожец взял с собой гранату, чтобы угрожать работникам финучреждения. Злоумышленник зашел в отделение ПриватБанка в Металлургическом районе Кривого Рога и потребовал денег.

Впрочем, грабителя постигла неудача. Охрана и сотрудники банка оказались сообразительными, поэтому оперативно отреагировали — закрылись в кассе и вызвали правоохранителей. Когда злоумышленник понял, что ограбление не удастся, сбежал.

В данный момент его ищет полиция. На месте преступления уже трудятся следователи. Они устанавливают все обстоятельства преступления, просматривая записи с камер наблюдения и опрашивая свидетелей происшествия. Также к работе были привлечены кинологи и служебные собаки. Правоохранители призывают людей, ставших свидетелями происшествия или обладающих какой-либо информацией, позвонить по телефону 102.

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