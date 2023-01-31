В Кривом Роге мужчина ударил знакомого ножом в глаз: подробности от полиции

Как сообщили в полиции, преступление произошло около 22:00 в одной из квартир на территории Покровского района. Во время ссоры мужчина схватил нож и нанес знакомому удар в глаз. С тяжелыми телесными повреждениями потерпевшего госпитализировали в больницу.
Злоумышленника позже задержали. Им оказался 44-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Также правоохранители изъяли орудие преступления – нож.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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