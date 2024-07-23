Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге мужчина у себя во дворе вырастил кусты конопли ростом выше человека

В Кривом Роге мужчина у себя во дворе вырастил кусты конопли ростом выше человека

Сегодня 21:58
просмотров

Двухметровые кусты конопли выращивал у себя во дворе житель Кривого Рога.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина у себя во дворе вырастил кусты конопли ростом выше человека

Кусты конопли высотой 2 метра — в Кривом Роге задержали «садовода-предпринимателя».

Мужчина высадил у себя во дворе удивительный садовый декор — гигантские кусты конопли. Криворожец совсем не скрывал свой «город».

13 июля правоохранители провели обыск на территории частного домовладения 53-летнего фигуранта и изъяли оттуда кусты наркосодержащего растения, которые он тщательно возделывал.

23 июля мужчине сообщили о подозрении в производстве наркотических веществ.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина у себя во дворе вырастил кусты конопли ростом выше человекаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина у себя во дворе вырастил кусты конопли ростом выше человекаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Субсидия 2024: как в Днепре подтвердить перечень коммунальных услуг, на которые предоставляется помощь
    Новости Днепра
    Сегодня 17:24
    Субсидия 2024: как в Днепре подтвердить перечень коммунальных услуг, на которые предоставляется помощь

    Субсидия на оплату коммунальных услуг назначается 2 раза в год,…

    Карьер на месте крепости, земляные валы и кладбище: история Старых Кодак в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 15:03
    Карьер на месте крепости, земляные валы и кладбище: история Старых Кодак в Днепре

    Село Старые Кодаки – одно из самых старых на территории…

    В ДТЭК объяснили, почему сейчас отключений света больше, чем в прошлом году
    Новости Днепра
    Сегодня 13:56
    В ДТЭК объяснили, почему сейчас отключений света больше, чем в прошлом году

    В ДТЭК рассказали о ситуации в энергосистеме Украины и почему…

    В Украине продлили военное положение и мобилизацию
    Новости Днепра
    Сегодня 13:24
    В Украине продлили военное положение и мобилизацию

    Правительство продлило военное положение и мобилизацию в Украине еще на…

    Последние новости

    В Днепре 24 июля 1 трамвай изменит схему движения
    В Днепре 24 июля 1 трамвай изменит схему движения

    Трамвай номер 1 изменит схему движения.

    Сегодня 21:45
    0
    просмотров
    В Днепре сообщили об исчезновении известного активиста
    В Днепре сообщили об исчезновении известного активиста

    В Днепре пропал известный транспортный активист.

    Сегодня 20:51
    1
    просмотров
    Нападает на людей: в Днепре на ж/м Тополь появился дикий ястреб (ФОТО)
    Нападает на людей: в Днепре на ж/м Тополь появился дикий ястреб (ФОТО)

    Посреди двора обычной многоэтажки заметили ястреба.

    Сегодня 20:19
    0
    просмотров
    В Кривом Роге пылал склад площадью 300 квадратных метров: что известно
    В Кривом Роге пылал склад площадью 300 квадратных метров: что известно

    Масштабный пожар тушили в Кривом Роге.

    Сегодня 19:29
    0
    просмотров
    Без «светло-серых» графиков: как будут выключать свет в Днепре 24 июля
    Без «светло-серых» графиков: как будут выключать свет в Днепре 24 июля

    Света будет чуть больше.

    Сегодня 18:47
    0
    просмотров
    В Днепре на центральной аллее парка Шевченко неизвестные массово воруют цветы
    В Днепре на центральной аллее парка Шевченко неизвестные массово воруют цветы

    В Днепре уничтожают клумбу на центральной аллее парка Шевченко.

    Сегодня 17:50
    1
    просмотров
    Субсидия 2024: как в Днепре подтвердить перечень коммунальных услуг, на которые предоставляется помощь
    Субсидия 2024: как в Днепре подтвердить перечень коммунальных услуг, на которые предоставляется помощь

    Субсидия на оплату коммунальных услуг назначается 2 раза в год, на отопительный и на неотопительный сезоны. Связано это с тем, что ее назначение или не назначение зависит от суммы оплаты за услуги ЖКХ и доходов гражданина, который обращается за помощью…

    Сегодня 17:24
    1
    просмотров
    В Днепре спасают собаку, которую обессиленной выбросили в реку
    В Днепре спасают собаку, которую обессиленной выбросили в реку

    Собаку, которую сначала несколько месяцев держали в закрытом сарае, а после этого выбросили в воду, спасают в Днепре.

    Сегодня 16:52
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине враги целенаправленно попали дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детей
    На Днепропетровщине враги целенаправленно попали дроном по семейному детскому дому, где живет 12 детей

    Под ударом находился детский дом семейного типа.

    Сегодня 16:07
    1
    просмотров
    В Днепре начали прием анкет на изготовление ученических для первоклассников: куда обращаться
    В Днепре начали прием анкет на изготовление ученических для первоклассников: куда обращаться

    В Днепре родители первоклассников уже могут подать анкету на оформление ученических билетов.

    Сегодня 15:51
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх