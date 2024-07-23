В Кривом Роге мужчина у себя во дворе вырастил кусты конопли ростом выше человека

Субсидия на оплату коммунальных услуг назначается 2 раза в год, на отопительный и на неотопительный сезоны. Связано это с тем, что ее назначение или не назначение зависит от суммы оплаты за услуги ЖКХ и доходов гражданина, который обращается за помощью…

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