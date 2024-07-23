В Кривом Роге мужчина у себя во дворе вырастил кусты конопли ростом выше человека

Кусты конопли высотой 2 метра — в Кривом Роге задержали «садовода-предпринимателя».
Мужчина высадил у себя во дворе удивительный садовый декор — гигантские кусты конопли. Криворожец совсем не скрывал свой «город».
13 июля правоохранители провели обыск на территории частного домовладения 53-летнего фигуранта и изъяли оттуда кусты наркосодержащего растения, которые он тщательно возделывал.
23 июля мужчине сообщили о подозрении в производстве наркотических веществ.
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