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В Кривом Роге мужчина облил зеленкой мастера в салоне красоты (ВИДЕО)

Сегодня 10:54
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В Кривом Роге неизвестный напал на мастера маникюра.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина облил зеленкой мастера в салоне красоты (ВИДЕО)

Инцидент произошел 31 марта в одном из салонов красоты Кривого Рога.

Неизвестный мужчина зашел в салон красоты и стал искать одного из мастеров маникюра. Сначала горожанин не вызывал подозрений, поэтому коллеги женщины указали ему, где она находится. После этого неизвестный вошел в комнату, вылил на работницу флакончик с зеленкой и скрылся с места инцидента.

Сотрудницы салона пытались догнать обидчика, но он скрылся. С мастером все хорошо, она не пострадала.

Мужчина зашел в салон в медицинской маске и кепке, чтобы его не узнали. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Чем именно масте не угодила горожанину выяснит полиция. По этому факту уже открыли дело.

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Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина облил зеленкой мастера в салоне красоты (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина облил зеленкой мастера в салоне красоты (ВИДЕО)Русский

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