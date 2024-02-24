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В Кривом Роге мужчина круглый год воровал золото у знакомой из дома

Сегодня 15:44
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В городе Кривой Рог разоблачили мужчину, подозреваемого в воровстве золотых украшений.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина круглый год воровал золото у знакомой из дома

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в соцсетях.

В феврале к стражам порядка обратилась женщина с жалобой на то, что у нее постоянно исчезают золотые украшения (серьги, подвески, кольца).

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 55-летний мужчина. Он сделал дубликат ключей от дома знакомой и пользуясь ее отсутствием, тайно похищал из жилища вещи. Дальше все похищенное имущество сдавало в ломбард, — говорится в сообщении полиции.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по 4 ст. 185 ККУ (кража).

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