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В Кривом Роге мужчина ходил по улицам с арбалетом

Сегодня 12:30
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Жителей Кривого Рога испугал мужчина, ходивший по улице с арбалетом.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина ходил по улицам с арбалетом

Об этом случае рассказали в Криворожском отделении полиции охраны.

Так, на днях к полицейским обратились местные жители и рассказали, что видели на одной из улиц Кривого Рога мужчину, который нес арбалет. Оружие он спрятал в большой белый мешок, поэтому и вызвал подозрения у горожан.

Заявительница рассказала, чтобы у подозрительного мужчины были признаки алкогольного опьянения.

Через некоторое время полицейские охраны нашли жителя Кривого Рога, который ходил по улице с арбалетом. У него дома правоохранители обнаружили указанное оружие и вызвали на место следователей, которые будут устанавливать обстоятельства дела.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина ходил по улицам с арбалетом

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге собрались огромные очереди за водой.

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