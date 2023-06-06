В Кривом Роге мужчина ходил по улицам с арбалетом

Об этом случае рассказали в Криворожском отделении полиции охраны.
Так, на днях к полицейским обратились местные жители и рассказали, что видели на одной из улиц Кривого Рога мужчину, который нес арбалет. Оружие он спрятал в большой белый мешок, поэтому и вызвал подозрения у горожан.
Заявительница рассказала, чтобы у подозрительного мужчины были признаки алкогольного опьянения.
Через некоторое время полицейские охраны нашли жителя Кривого Рога, который ходил по улице с арбалетом. У него дома правоохранители обнаружили указанное оружие и вызвали на место следователей, которые будут устанавливать обстоятельства дела.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге собрались огромные очереди за водой.
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