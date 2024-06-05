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В Кривом Роге можно арендовать «Арену» цирка

Сегодня 13:00
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В Кривом Роге можно арендовать помещение цирка.

Новости Днепра про В Кривом Роге можно арендовать

На торги выставили право аренды помещения цирка в Кривом Роге. Как говорится в сообщении начальницы Регионального отделения ФГИУ по Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях Анны Камлик, арендовать можно часть дома артистов цирка «Арена», общей площадью 956.9 м², находящегося на балансе ГП «Криворожский государственный

Локация – Днепропетровская область, город Кривой Рог, улица Соборности, 37

Стартовая цена – ₴ 83,3 тыс. грн. в месяц без учета НДС.

Отмечено, что аренда этих помещений может стать выгодной инвестицией для развития вашего бизнеса. Возможности для творческого подхода к использованию пространства практически безграничны.

Регистрация на аукцион – до 20:00 10 июня

Дата аукциона – 11 июня.

Желающие ли арендовать помещение пока неизвестно, ведь торги закрыты. О будущем арендаторе сообщат по завершении аукциона.

Новости Днепра про В Кривом Роге можно арендовать

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