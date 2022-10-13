В Кривом Роге мотоциклист наехал на женщину: пострадавшая в больнице

Там мотоциклист наехал на женщину.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пострадавшую госпитализировали в больницу. В каком она состоянии – не указывается.
Также в результате аварии был поврежден топливный бак мотоцикла, поэтому горючее вытекло на проезжую часть. Спасатели смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с автодороги.
Все детали аварии будут устанавливать правоохранители.
Читайте также:
Автор:
Ярослава Магучих – среди 10 спортсменок, претендующих на награду.
Девочка пошла гулять одна.
Они должны были досидеть свой срок и после освобождения работать…
На Бахмутском направлении погиб Евгений Погребной.
Учитывая пассажирский спрос, Укрзализныця назначила дополнительный поезд No272, который соединит Запорожье и Киев - через Кривой Рог.
Следователи задержали жителя Павлограда за причинение тяжких телесных повреждений знакомому. Во время конфликта подозреваемый напал на потерпевшего и жестоко избил его. С тяжелыми травмами 50-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.
Ярослава Магучих – среди 10 спортсменок, претендующих на награду.
За окном – октябрь.
В Днепре сейчас работает большое количество различных ресторанов, кафе, пиццерий. Еще 30 лет назад заведений такой направленности в Днепре было не так много и всех их местные жители знали наперечет. Так, ресторан «Люкс» существовал в нашем городе 40 лет.
Девочка пошла гулять одна.
Еще 20 защитников вернулись домой.
Они должны были досидеть свой срок и после освобождения работать на ФСБ.
На Бахмутском направлении погиб Евгений Погребной.
Дмитрий Скоробогатов – один из архитекторов Днепра, работавший в городе более 100 лет назад. Среди его идей – многие здания, ставшие знаковыми и популярными в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!