В Кривом Роге мотоциклист наехал на женщину: пострадавшая в больнице

Также в результате аварии был поврежден топливный бак мотоцикла, поэтому горючее вытекло на проезжую часть. Спасатели смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с автодороги.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. В каком она состоянии – не указывается.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сегодня, 13 октября, в 10.28 на улице Ватутина в Кривом Роге произошла авария.

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