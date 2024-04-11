В Кривом Роге молодой человек неожиданно напал с ножом на прохожего

Правоохранители разыскивали нападающего и задержали на остановке общественного транспорта, применив наручники. В его кармане был нож со следами крови.

Вечером 10 апреля полицейским сообщили о преступлении, которое произошло в микрорайоне 5-й Заречный в Кривом Роге.

В Кривом Роге молодой человек напал на прохожего.

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