В Кривом Роге молодой человек неожиданно напал с ножом на прохожего

Порезал мужчину и скрылся — в Кривом Роге задержали предполагаемого злоумышленника.
Вечером 10 апреля полицейским сообщили о преступлении, которое произошло в микрорайоне 5-й Заречный в Кривом Роге.
Патрульный экипаж сразу прибыл на место происшествия. Оказалось, неизвестный нанес мужчине проникающее ножевое ранение. 35-летний криворожец был госпитализирован.
Правоохранители разыскивали нападающего и задержали на остановке общественного транспорта, применив наручники. В его кармане был нож со следами крови.
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