В Кривом Роге многодетная мать родила ребенка и выбросила его в выгребную яму

Вчера, 25 октября, в одном из районов Кривого Рога в выгребной яме обнаружили тело младенца.

Об этом пишет издание «Свои».

Предварительно известно, что 35-летняя многодетная мать родила утром живого ребенка, а затем решила избавиться от него и выбросила в выгребную яму.

Тело младенца перекатилось в выгребной яме в соседский туалет, после чего его и обнаружили. На место происшествия вызвали правоохранителей, спасателей и медиков. Сотрудники ГСЧС достали тело новорожденной. Горе-мать задержали.

Также отмечается, что это был седьмой ребенок женщины. До этого четырех малышей забрали соцслужбы, еще один ребенок умер раньше.

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