В Кривом Роге многодетная мать родила ребенка и выбросила его в выгребную яму

Об этом пишет издание «Свои».
Предварительно известно, что 35-летняя многодетная мать родила утром живого ребенка, а затем решила избавиться от него и выбросила в выгребную яму.
Тело младенца перекатилось в выгребной яме в соседский туалет, после чего его и обнаружили. На место происшествия вызвали правоохранителей, спасателей и медиков. Сотрудники ГСЧС достали тело новорожденной. Горе-мать задержали.
Также отмечается, что это был седьмой ребенок женщины. До этого четырех малышей забрали соцслужбы, еще один ребенок умер раньше.
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