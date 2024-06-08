В Кривом Роге маршрутка с пассажирами перевернулась на бок

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои«.
В Долгинцевском районе города водителя автобуса №265 стало плохо и он не справился с управлением.
По предварительной информации, есть пострадавшие. Пенсионерка в салоне получила ушиб грудной клетки. Однако и она и водитель от госпитализации отказались.
Патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП.
Внезапно его заносит налево, о дерево, и опрокинулась маршрутка на бок. Бабушка сильно ударилась о поручень, все ведра переворачивались. Нас было трое в маршрутке. Потом помогли нам выйти через люк, – рассказала пассажирка автобуса Таисия Ивановна.
Сегодня мы писали о том, что трамвай №12 в Днепре сменит свой маршрут.
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Автор:
В Днепре планируются изменения в работе трамвая №12.
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В Днепре планируются изменения в работе трамвая №12.
В Днепре пробка на Большой Деевской.
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