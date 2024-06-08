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В Кривом Роге маршрутка с пассажирами перевернулась на бок

Сегодня 16:55
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В городе Кривой Рог произошло серьезное ДТП с маршруткой.

Новости Днепра про В Кривом Роге маршрутка с пассажирами перевернулась на бок

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои«.

В Долгинцевском районе города водителя автобуса №265 стало плохо и он не справился с управлением.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Пенсионерка в салоне получила ушиб грудной клетки. Однако и она и водитель от госпитализации отказались.

Патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП.

Внезапно его заносит налево, о дерево, и опрокинулась маршрутка на бок. Бабушка сильно ударилась о поручень, все ведра переворачивались. Нас было трое в маршрутке. Потом помогли нам выйти через люк, – рассказала пассажирка автобуса Таисия Ивановна.

Сегодня мы писали о том, что трамвай №12 в Днепре сменит свой маршрут.

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