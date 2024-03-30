В Кривом Роге мародер обворовывал дома, пострадавшие от «прилетов»

В Кривом Роге в Днепропетровской области задержали мародера.

Дерзкого злоумышленника поймали полицейские Кривого Рога.

Как рассказали правоохранители, 20-летний молодой человек, воспользовавшись отсутствием хозяев, проникал к поврежденным в результате обстрелов РФ частным домам и похищал оттуда ценное имущество.

Молодой человек успел обобрать по меньшей мере три дома. Районные полицейские разоблачили злоумышленника. Это местный 20-летний житель.

Правоохранители говорят, что украденные вещи мужчина продавал. В настоящее время проверяют информацию о причастности молодого человека к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории города.

Следователи сообщили мародёру о подозрении. Сейчас он находится под стражей.

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