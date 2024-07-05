В Кривом Роге конфликт между знакомыми закончился поножовщиной

В одном из домов Криворожского района мужчина напал с ножом на знакомого.

Об инциденте сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

3 июля около 17:00 правохранители прибыли по вызову в один из домов Криворожского района. На месте было установлено, что между двумя знакомыми возник конфликт, во время которого 57-летний фигурант ударил ножом своего оппонента. Судя по фото, которое опубликовали в полиции, нож кухонный.

52-летний пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Злоумышленника задержали полицейские и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное телесное повреждение).

Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним ранее мы писали, что на Днепропетровщине юноша отомстил давнему недругу, ударив его ножом.

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