В Кривом Роге хулиган с пистолетом угрожал прохожим

Криворожские патрульные обнаружили у 24-летнего мужчины предмет, похожий на пистолет.
На днях инспекторы получили вызов о хулиганстве на улице Черкасова.
Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили в заброшенном доме мужчину, похожего на описанного заявителями.
Во время поверхностной проверки 24-летний гражданин достал из кармана предмет, похожий на пистолет и магазин с патронами к нему. Мужчина сообщил, что оружие нашел на улице.
Для дальнейшего установления всех событий происшествия на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу КРУП №5.
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