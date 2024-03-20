В Кривом Роге хулиган с пистолетом угрожал прохожим

В Кривом Роге на Днепропетровщине задержан хулиган с пистолетом.

Криворожские патрульные обнаружили у 24-летнего мужчины предмет, похожий на пистолет.

На днях инспекторы получили вызов о хулиганстве на улице Черкасова.

Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили в заброшенном доме мужчину, похожего на описанного заявителями.

Во время поверхностной проверки 24-летний гражданин достал из кармана предмет, похожий на пистолет и магазин с патронами к нему. Мужчина сообщил, что оружие нашел на улице.

Для дальнейшего установления всех событий происшествия на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу КРУП №5.

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