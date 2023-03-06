Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня

Сегодня 10:10
просмотров

В понедельник, 6 марта, в 04:58 на линию «101» сообщили о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице 60-й Пехотной Бригады в Кривом Роге.

Новости Днепра про В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, пожарные установили, что из квартиры на первом этаже идет дым. ГСЧС-ники попали внутрь жилья и обнаружили там мужчину и женщину, которых оперативно вынесли на свежий воздух и передали медикам.

Пострадавших 47-летнего мужчину с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» и 74-летнюю женщину с ожогами конечностей 1-2 степени госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня

Спасатели локализовали пламя в 05:16 и ликвидировали в 05:38. Огонь повредил домашнее имущество на площади в 15 кв. м.

Новости Днепра про В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня

К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Мономаха горела квартира: погиб мужчина. 

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огняУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огняРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жители Днепропетровщины днем ​​слышали громкие взрывы: в ДнепрОВА рассказали, что это было
    Новости Днепра
    Вчера 20:29
    Жители Днепропетровщины днем ​​слышали громкие взрывы: в ДнепрОВА рассказали, что это было

    Сегодня во время воздушной тревоги, которая продолжалась с 11:18 до…

    Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть разрушения
    Новости Днепра
    Вчера 19:52
    Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть разрушения

    О том, как прошел день в Днепропетровской области, рассказал Николай…

    Светлая память: в бою за Украину погиб 29-летний шахтер с Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 18:38
    Светлая память: в бою за Украину погиб 29-летний шахтер с Днепропетровщины

    Вечная слава!

    В Днепре на Мономаха горела квартира: погиб мужчина
    Новости Днепра
    Вчера 16:27
    В Днепре на Мономаха горела квартира: погиб мужчина

    Сегодня, 5 марта, в 13:27 на линию «101» сообщили о…

    Последние новости

    В Днепре откроют юрту-незламности (ФОТО)
    В Днепре откроют юрту-незламности (ФОТО)

    В Днепре появилась юрта незламности.

    Сегодня 11:06
    просмотров
    В Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО)
    В Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО)

    По улицам Днепра бродил человек-клумба.

    Сегодня 10:24
    0
    просмотров
    Остались маленькие дети: сегодня похоронят ветерана АТО из Кривого Рога
    Остались маленькие дети: сегодня похоронят ветерана АТО из Кривого Рога

    На Донецком направлении в тяжелом бою погиб ветеран АТО из Кривого Рога Руслан Бетенин.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    ПВО ночью в небе Днепропетровской области сбили четыре беспилотника
    ПВО ночью в небе Днепропетровской области сбили четыре беспилотника

    Ночью 6 марта в Днепре и области по вражеским беспилотникам работали силы ПВО.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Аварийные работы: на каких улицах Днепра сегодня будут проблемы с водой
    Аварийные работы: на каких улицах Днепра сегодня будут проблемы с водой

    В Днепре из-за проведения аварийных работ на повышающей насосной станции по просп. Филиппа Орлика снижено давление на верхних этажах по пр. Богдана Хмельницкого 2, 2а, 4 и просп. Филиппа Орлика 15, 15а, 17, 17а.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Планируйте маршрут: как в Днепре 6 марта работает общественный транспорт
    Планируйте маршрут: как в Днепре 6 марта работает общественный транспорт

    Сегодня, 6 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Могла поехать к бабушке: на Днепропетровщине разыскивают пропавшую 12-летнюю Владиславу Думанскую
    Могла поехать к бабушке: на Днепропетровщине разыскивают пропавшую 12-летнюю Владиславу Думанскую

    В Мировской общине полицейские устанавливают местонахождение 12-летней Владиславы Думанской.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Погоня по-днепровски: пара наркоторговцев пыталась сбежать от полицейских
    Погоня по-днепровски: пара наркоторговцев пыталась сбежать от полицейских

    В Днепре на улице Калиновой пара наркоторговцев пыталась сбежать от полицейских.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Днепрянка Надежда Киченок уступила в полуфинале теннисного турнира в США
    Днепрянка Надежда Киченок уступила в полуфинале теннисного турнира в США

    Надежда Киченок вместе с немкой Анна-Леней Фридсам проиграла в полуфинале тандему Эрин Рутлифф/Алдила Сутжиади (Австралия/Индонезия, 2) 2:6, 3:6.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 6 марта: в Днепре пасмурно, но без осадков
    Погода на 6 марта: в Днепре пасмурно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх