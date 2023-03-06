В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, пожарные установили, что из квартиры на первом этаже идет дым. ГСЧС-ники попали внутрь жилья и обнаружили там мужчину и женщину, которых оперативно вынесли на свежий воздух и передали медикам.
Пострадавших 47-летнего мужчину с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» и 74-летнюю женщину с ожогами конечностей 1-2 степени госпитализировали в больницу.
Спасатели локализовали пламя в 05:16 и ликвидировали в 05:38. Огонь повредил домашнее имущество на площади в 15 кв. м.
К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Мономаха горела квартира: погиб мужчина.
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