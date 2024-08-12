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В Кривом Роге грузовой поезд сошел с рельсов

Сегодня 12:52
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В Кривом Роге грузовые вагоны сошли с рельсов и повредили мост.

Новости Днепра про В Кривом Роге грузовой поезд сошел с рельсов

Чрезвычайная ситуация произошла сегодня утром под мостом по улице Прокатников (бывшая Цимлянская) в Металлургическом районе. Там грузовой поезд сошел с рельсов и повредил опоры моста, под которым он двигался. Сейчас движение в этом районе запрещено.

Об этом сообщает «Свои Кривой Рог».

Состояние вагонов обследует «Арсолор Миттал», который, возможно, будет восстанавливать транспорт. Информация о пострадавших не поступала.

Для жителей поселка «Ильича» (ул. Шиферная) изменили маршрут 274 автобуса: ст. Кривой Рог – ул. Криворожстали – ул. Млечный путь – ул. Домостроительная, далее по маршруту.

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