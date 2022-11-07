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В Кривом Роге горело заброшенное здание (ФОТО)

Сегодня 09:00
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В Кривом Роге горело заброшенное здание на улице Вали Котика.

Новости Днепра про В Кривом Роге горело заброшенное здание (ФОТО)

Пожар произошел 6 ноября в заброшенном здании в Терновском районе города. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что горел мусор на площади 110 кв.м.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Пламя оперативно потушили.

Новости Днепра про В Кривом Роге горело заброшенное здание (ФОТО)

Новости Днепра про В Кривом Роге горело заброшенное здание (ФОТО)

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