В Кривом Роге горело заброшенное здание (ФОТО)

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Пламя оперативно потушили.

Пожар произошел 6 ноября в заброшенном здании в Терновском районе города. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что горел мусор на площади 110 кв.м.

В Кривом Роге горело заброшенное здание на улице Вали Котика.

Сегодня, 6 ноября, в Кривом Роге загорелся грузовой автомобиль.

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