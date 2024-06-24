В Кривом Роге фура врезалась в маршрутку: пострадали более 20 человек

Об этом сообщают в Telegram-канале СВОИ| Кривой Рог.
По предварительной информации, фура двигалась по Никопольскому шоссе, а со стороны проспекта Металлургов направлялась маршрутка. Светофоры не работали, водитель фуры не пропустил общественный транспорт, в результате чего произошло столкновение и маршрутка перевернулась на бок.
Водитель фуры утверждает, что затормозил перед светофором, слева увидел маршрутку, хотел «проскочить», однако создал ДТП.
На месте работают медики и правоохранители.
Пока известно о по меньшей мере 22 пострадавших, из них четверо в тяжелом состоянии. Все были госпитализированы.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 18 июня, на трассе в Софиевском районе произошло серьезное…
Сегодня в Кривом Роге прозвучат взрывы.
В Кривом Роге браконьер попался полиции после того, как наловил…
25 ноября на Полтавском шоссе, рядом с селом Ивановка, случилась…
В Днепропетровском РЦГМ предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.
В Днепре нашли редкое насекомое.
Днепрянин Александр Желтяков вместе с тремя пловцами занял призовое место на взрослом Чемпионате Европы по плаванию.
На нескольких улицах Днепра света не будет с утра до вечера.
В Днепре загорелся жилой дом.
На некоторых улицах Днепра возникли проблемы с водоснабжением.
Хорошего дня, друзья!
Полицейские раскрыли это циничное и жестокое преступление, несмотря на то, что женщина пыталась запутать следствие.
В Днепре местные блоггеры решили провести необычную промоакцию.
Сегодня враг снова обстреливал населенные пункты Никопольщины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!