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В Кривом Роге фура врезалась в маршрутку: пострадали более 20 человек

Сегодня 08:55
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В Кривом Роге произошла авария с участием фуры и маршрутки, в результате чего пострадало более 20 человек.

Новости Днепра про В Кривом Роге фура врезалась в маршрутку: пострадали более 20 человек

Об этом сообщают в Telegram-канале СВОИ| Кривой Рог.

По предварительной информации, фура двигалась по Никопольскому шоссе, а со стороны проспекта Металлургов направлялась маршрутка. Светофоры не работали, водитель фуры не пропустил общественный транспорт, в результате чего произошло столкновение и маршрутка перевернулась на бок.

Водитель фуры утверждает, что затормозил перед светофором, слева увидел маршрутку, хотел «проскочить», однако создал ДТП.

Новости Днепра про В Кривом Роге фура врезалась в маршрутку: пострадали более 20 человек

На месте работают медики и правоохранители.

Пока известно о по меньшей мере 22 пострадавших, из них четверо в тяжелом состоянии. Все были госпитализированы.

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Новости Днепра про В Кривом Роге фура врезалась в маршрутку: пострадали более 20 человекУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге фура врезалась в маршрутку: пострадали более 20 человекРусский

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