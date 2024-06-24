В Кривом Роге фура врезалась в маршрутку: пострадали более 20 человек

В Кривом Роге произошла авария с участием фуры и маршрутки, в результате чего пострадало более 20 человек.

Об этом сообщают в Telegram-канале СВОИ| Кривой Рог.

По предварительной информации, фура двигалась по Никопольскому шоссе, а со стороны проспекта Металлургов направлялась маршрутка. Светофоры не работали, водитель фуры не пропустил общественный транспорт, в результате чего произошло столкновение и маршрутка перевернулась на бок.

Водитель фуры утверждает, что затормозил перед светофором, слева увидел маршрутку, хотел «проскочить», однако создал ДТП.

На месте работают медики и правоохранители.

Пока известно о по меньшей мере 22 пострадавших, из них четверо в тяжелом состоянии. Все были госпитализированы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: