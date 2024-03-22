В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры: введены графики аварийных отключений

В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Комбинированная атака вражескими ракетами и «шахедами». Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Где есть возможность — лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки. Напоминаю, что в городе работают 213 «Пунктов незламності», в которых все есть, — написал он.
Также, по словам Вилкула, в городе введены графики аварийных отключений, больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы.
Пожалуйста, берегите себя!
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