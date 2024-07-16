В Кривом Роге двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа: что с ребенком

В Кривом Роге вчера, 15 июля, двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Об этом сообщают местные СМИ.
Трагедия произошла вечером на улице Кропивницкого. Как стало известно, ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу, его состояние средней тяжести.
Причиной трагедии, вероятно, стало открытое в жару окно. Ребенок вылез на подоконник, чтобы поиграть, но упал вниз.
В жару без света невозможно сидеть в квартире с закрытыми окнами, но родители, будьте бдительнее в это время.
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