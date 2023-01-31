В Кривом Роге – ДТП со скорой: есть погибшие и пострадавшие

Там на перекрестке улиц Сергея Колачевского и Сурикова столкнулись Mitsubishi и скорая.
Об этом сообщает сайт 0564.
По предварительной информации, в скорой находился пациент в тяжелом состоянии, поэтому водитель с включенными проблесковыми маячками и сиреной двигался на красный сигнал светофора. Очевидно, водитель Mitsubishi не успел среагировать.
К сожалению, в результате аварии травмировались водитель и два фельдшера скорой. Водителя и одного из фельдшеров госпитализировали.
Пациента, находившегося в салоне спецавтомобиля, спасти не удалось.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
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