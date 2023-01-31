Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге – ДТП со скорой: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня 17:01
просмотров

Сегодня, 31 января, в Кривом Роге произошла смертельная авария.

Новости Днепра про В Кривом Роге – ДТП со скорой: есть погибшие и пострадавшие

Там на перекрестке улиц Сергея Колачевского и Сурикова столкнулись Mitsubishi и скорая.

Об этом сообщает сайт 0564.

По предварительной информации, в скорой находился пациент в тяжелом состоянии, поэтому водитель с включенными проблесковыми маячками и сиреной двигался на красный сигнал светофора. Очевидно, водитель Mitsubishi не успел среагировать.

К сожалению, в результате аварии травмировались водитель и два фельдшера скорой. Водителя и одного из фельдшеров госпитализировали.

Пациента, находившегося в салоне спецавтомобиля, спасти не удалось.

Новости Днепра про В Кривом Роге – ДТП со скорой: есть погибшие и пострадавшие

Новости Днепра про В Кривом Роге – ДТП со скорой: есть погибшие и пострадавшие

Новости Днепра про В Кривом Роге – ДТП со скорой: есть погибшие и пострадавшие

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге – ДТП со скорой: есть погибшие и пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге – ДТП со скорой: есть погибшие и пострадавшиеРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на лед в плюсовую температуру массово вышли рыбаки (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:50
    В Днепре на лед в плюсовую температуру массово вышли рыбаки (ФОТО)

    На чуть замерзшую реку на Победе вышли рыбаки.

    В Днепре вор «отключил» многоэтажку от света
    Новости Днепра
    Сегодня 13:35
    В Днепре вор «отключил» многоэтажку от света

    В Днепре задержали мужчину, укравшего кабель в подвале многоэтажки.

    Хотели, чтобы их «освободили от нацизма»: на Днепропетровщине задержали двух пророссийских агитаторов
    Новости Днепра
    Сегодня 12:57
    Хотели, чтобы их «освободили от нацизма»: на Днепропетровщине задержали двух пророссийских агитаторов

    В Днепропетровской области задержали новых пророссийских агитаторов.

    В Кривом Роге мужчина ударил знакомого ножом в глаз: подробности от полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 12:46
    В Кривом Роге мужчина ударил знакомого ножом в глаз: подробности от полиции

    В субботу, 28 января, в больницу Кривого Рога доставили 42-летнего…

    Последние новости

    В Днепре на лед в плюсовую температуру массово вышли рыбаки (ФОТО)
    В Днепре на лед в плюсовую температуру массово вышли рыбаки (ФОТО)

    На чуть замерзшую реку на Победе вышли рыбаки.

    Сегодня 16:50
    просмотров
    Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный «эльфийский» гриб (ФОТО)
    Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный «эльфийский» гриб (ФОТО)

    В Днепропетровской области нашли необычный гриб.

    Сегодня 16:15
    просмотров
    Новое интервью Буданова: про возвращение Крыма, ядерное оружие и новое наступление
    Новое интервью Буданова: про возвращение Крыма, ядерное оружие и новое наступление

    Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов дал новое интервью, где рассказал о том, будет ли применять ядерное оружие, если Украина начнет возвращать Крым, поделился воспоминаниями о ночи с 23 на 24 февраля 2022 года, сделал прогноз относительно того, где будут проходить…

    Сегодня 15:44
    просмотров
    В горсовете Броваров во время заседания выдали повестки всем присутствующим и мэру: мобилизовали ли его
    В горсовете Броваров во время заседания выдали повестки всем присутствующим и мэру: мобилизовали ли его

    Мэр и сотрудники Броварского горсовета получили повестки на заседании.

    Сегодня 15:34
    просмотров
    В бою за Украину погиб сержант 93-й бригады «Холодный Яр» из Днепропетровской области
    В бою за Украину погиб сержант 93-й бригады «Холодный Яр» из Днепропетровской области

    Вечная память!

    Сегодня 15:29
    0
    просмотров
    Лоукостер Ryanair нанимает украинский персонал в ожидании возвращения после войны
    Лоукостер Ryanair нанимает украинский персонал в ожидании возвращения после войны

    Ирландский авиаперевозчик надеется вернуться в Украину, как только окончится война.

    Сегодня 14:24
    просмотров
    В Днепре вор «отключил» многоэтажку от света
    В Днепре вор «отключил» многоэтажку от света

    В Днепре задержали мужчину, укравшего кабель в подвале многоэтажки.

    Сегодня 13:35
    просмотров
    Хотели, чтобы их «освободили от нацизма»: на Днепропетровщине задержали двух пророссийских агитаторов
    Хотели, чтобы их «освободили от нацизма»: на Днепропетровщине задержали двух пророссийских агитаторов

    В Днепропетровской области задержали новых пророссийских агитаторов.

    Сегодня 12:57
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина ударил знакомого ножом в глаз: подробности от полиции
    В Кривом Роге мужчина ударил знакомого ножом в глаз: подробности от полиции

    В субботу, 28 января, в больницу Кривого Рога доставили 42-летнего мужчину, которого ударили ножом в глаз.

    Сегодня 12:46
    1
    просмотров
    Резкое обмеление Каховского водохранилища: будут ли жители Никопольщины с водой
    Резкое обмеление Каховского водохранилища: будут ли жители Никопольщины с водой

    В Каховском водохранилище сильно упал уровень воды.

    Сегодня 12:13
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх