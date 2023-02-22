В Кривом Роге догхантеры подожгли собачьи будки, где жили бездомные животные: погиб больной пес

Инцидент произошел в Покровском районе Кривого Рога, рассказывают «Свои».
Неизвестные люди подожгли шесть собачьих домов. Пожар заметила волонтер Валентина, которая ехала кормить животных. В результате пожара погибла искалеченная собачка, которая не могла выбраться из своего дома. Всего здесь проживало 11 собак в возрасте от 7 до 14 лет.
Волонтер рассказала, что пожар произошел утром 20 февраля возле гаражного коорператива «Звездный» на Заречном. Женщина подозревает, что это был поджог, ведь будки не могли загореться самостоятельно.
Валентина собственноручно обустроила помещение для бездомных собак и подкармливала дворняжок. Женщина говорит, что животные не были агрессивными, жили вдали от людей, поэтому не несли им угрозы. Впрочем, местные жители угрожали отравить или поджечь жилье четырехлапых.
Волонтер отметила, что полиция не взялась искать злоумышленника, поскольку собственность не принадлежит ни Валентине, ни кооперативу. Следовательно считается обычным поджогом мусора. Сейчас собаки сидят на пепелище, где раньше находились их домики.
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