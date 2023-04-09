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В Кривом Роге дети попрошайничают в торговом центре

Сегодня 10:40
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В Кривом Роге заметили детей, которые просили милостыню.

Новости Днепра про В Кривом Роге дети попрошайничают в торговом центре

Об этом сообщили в исполкоме Покровского районного совета Кривого Рога.

Местные жители заметили в торговом центре «Терра» детей, которые попрошайничали. Заявитель сообщил, что школьники «стоят с протянутой рукой» и просят денег.

На место инцидента выехали специалисты службы по делам детей, полицейские и педагоги. И действительно, они увидели маленьких детей, которые просили денег в посетителей торгового центра. Специалисты позвонили родителям несовершеннолетних и провели с ними беседу.

Полиция составила на родителей протокол за административное нарушение, предусматривающее предупреждение или наложение штрафа от 850 до 1700 гривен.

Напомним, вчера в Днепре искали мальчика, который не может говорить. Ребенок ушел из дома и потерялся. Почти сутки школьника искали правоохранители, спасатели и горожане. Его нашли в камышах с переохлаждением. Теперь с ним все хорошо.

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