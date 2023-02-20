В Кривом Роге дети попрошайничали возле ТРЦ: наказали ли родителей

Граждане обратились в Службу по делам детей.
Специалисты службы вместе с полицией установили родителей детей. С ними провели профилактически разъяснительную работу и предупредили их об ответственности за уклонение от воспитания детей.
По данному факту правоохранители составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей согласно ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник: Репортер. Кривой Рог.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 16-летнего подростка.
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