В Кривом Роге дети попрошайничали возле ТРЦ: наказали ли родителей

Недавно в Кривом Роге возле ТРЦ «ТЕРРА» неравнодушные горожане заметили детей, которые попрошайничали.

Граждане обратились в Службу по делам детей.

Специалисты службы вместе с полицией установили родителей детей. С ними провели профилактически разъяснительную работу и предупредили их об ответственности за уклонение от воспитания детей.

По данному факту правоохранители составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей согласно ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник: Репортер. Кривой Рог.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 16-летнего подростка.

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