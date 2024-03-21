В Кривом Роге действовал мошеннический call-центр: кто стоит за организацией схемы

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали мошеннический call-центр в Кривом Роге.

По данным следствия, двое жителей Кривого Рога, привлекая трех человек, организовали мошеннический call-центр.

Представляясь работниками службы безопасности банка, они сообщали гражданам о необходимости установить мобильное приложение якобы для защиты их персональных данных. После установки приложения подозреваемые получали полный доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем перевода на подконтрольные счета.

Во время обысков в помещении офиса, по месту жительства и в автомобилях изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, сим-карты, черновые записи, деньги в разных валютах.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Фигурантам сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины). Сейчас трем участникам группы избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, другим — ночной домашний арест.

Следствие продолжается, устанавливается количество пострадавших.

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