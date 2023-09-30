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  • В Кривом Роге 71-летняя бабушка выращивала трехметровые кусты конопли на своем дворе

В Кривом Роге 71-летняя бабушка выращивала трехметровые кусты конопли на своем дворе

Сегодня 17:42
просмотров

Женщина выращивала кусты наркосодержащего вещества высотой более трех метров высотой на своем участке.

Новости Днепра про В Кривом Роге 71-летняя бабушка выращивала трехметровые кусты конопли на своем дворе

Следователи провели санкционированный обыск на территории частного домовладения в Центрально-Городском районе города.

Кусты конопли были изъяты у старушки и отправлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса.

Пожилой женщине теперь грозит штраф от 1700 до 8500 гривен или лишение свободы до 3 лет.

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Новости Днепра про В Кривом Роге 71-летняя бабушка выращивала трехметровые кусты конопли на своем двореУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге 71-летняя бабушка выращивала трехметровые кусты конопли на своем двореРусский

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