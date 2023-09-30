В Кривом Роге 71-летняя бабушка выращивала трехметровые кусты конопли на своем дворе

Следователи провели санкционированный обыск на территории частного домовладения в Центрально-Городском районе города.
Кусты конопли были изъяты у старушки и отправлены на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса.
Пожилой женщине теперь грозит штраф от 1700 до 8500 гривен или лишение свободы до 3 лет.
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