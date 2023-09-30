В Кривом Роге 71-летняя бабушка выращивала трехметровые кусты конопли на своем дворе

Пожилой женщине теперь грозит штраф от 1700 до 8500 гривен или лишение свободы до 3 лет.

Кусты конопли были изъяты у старушки и отправлены на экспертизу.

Следователи провели санкционированный обыск на территории частного домовладения в Центрально-Городском районе города.

Женщина выращивала кусты наркосодержащего вещества высотой более трех метров высотой на своем участке.

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 россияне ударили ракетой по Кривому…

Стало известно, что с пострадавшими в результате ракетного удара по…

На Днепропетровщине две сестры заботятся о заброшенных могилах военных В Днепропетровской области сестры-близнецы ухаживают за заброшенными могилами военных, после того, как на фронте умер их 4 просмотров

В Днепропетровской области врач продал 10 тыс рецептов на метадон Врач из Кривого Рога продавал рецепты на метадон круглый год. 1 просмотров

На Днепропетровщине задержан 40-летний злоумышленник В Днепропетровской области в городе Никополь задержали 40-летнего злоумышленника. 3 просмотров