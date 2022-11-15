В Кривом Роге 500 шахтеров застряли под землей из-за обстрелов

В Кривом Роге под землей застряли шахтеры. Об этом сообщили в офисе президента. Предварительно это произошло из-за обесточивания предприятия.
Около 500 человек застряли в шахте. В настоящее время ГСЧС занимаются их освобождением.
По словам главы Днепропетровской ОВА Резниченко, россияне попали ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения.
Из-за массированного вражеского удара ситуация в энергосистеме сложная. Выключаем все второстепенные электроприборы.
Все что только можно. Потребляем электричество максимально экономно, — отметил он.
По уточненной информации от начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров. Проводится спасательная операция. Уже выведено на поверхность 457 человек. Под землей еще 109 человек.
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Яна Юхименко
Автор:
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