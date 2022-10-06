В Кривом Роге 4-летняя девочка несколько дней прожила одна в закрытой квартире

Соседи рассказали полицейским, что в одной из квартир находится 4-летняя девочка и ее бабушка с инвалидностью. Мать ушла из дома несколько дней назад и бросила на произвол судьбы немощную пенсионерку и свою дочь.
Полицейским удалось связаться с женщиной, но та не собиралась возвращаться домой и была пьяна. Правоохранители вызвали работников ГСЧС, которые через балкон попали в квартиру, где находилась девочка и ее бабушка.
Увиденное шокировало чрезвычайников. В квартире беспорядок, у девочки и ее бабушки был ограничен запас пищи, дверь в дом была закрыта снаружи. Ребенка забрали в больницу, чтобы проверить состояние здоровья. Матерью займутся соответствующие органы.
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