В Кривом Роге 4-летняя девочка несколько дней прожила одна в закрытой квартире

Мама бросила ее в закрытую квартиру одну.

Соседи рассказали полицейским, что в одной из квартир находится 4-летняя девочка и ее бабушка с инвалидностью. Мать ушла из дома несколько дней назад и бросила на произвол судьбы немощную пенсионерку и свою дочь.

Полицейским удалось связаться с женщиной, но та не собиралась возвращаться домой и была пьяна. Правоохранители вызвали работников ГСЧС, которые через балкон попали в квартиру, где находилась девочка и ее бабушка.

Увиденное шокировало чрезвычайников. В квартире беспорядок, у девочки и ее бабушки был ограничен запас пищи, дверь в дом была закрыта снаружи. Ребенка забрали в больницу, чтобы проверить состояние здоровья. Матерью займутся соответствующие органы.

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