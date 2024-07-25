В Кривом Роге 16-летняя девушка выпала с балкона третьего этажа

В Покровском районе Кривого Рога девушка выпала с балкона.

В Кривом Роге на Сичеславской улице в Покровском районе 16-летняя девочка выпала с балкона третьего этажа.

Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, девушка-подросток вышла на балкон подышать воздухом после того, как поругалась с матерью. Через несколько минут ее обнаружили в тяжелом состоянии на земле перед зданием.

По данным СМИ, у 16-летней — кататравма, закрытая черепно-мозговая травма и переломы таза.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители. Не исключается попытка суицида.

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Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа: что с ребенком.

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