В Кривом Роге 16-летняя девушка выпала с балкона третьего этажа

В Кривом Роге на Сичеславской улице в Покровском районе 16-летняя девочка выпала с балкона третьего этажа.
Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, девушка-подросток вышла на балкон подышать воздухом после того, как поругалась с матерью. Через несколько минут ее обнаружили в тяжелом состоянии на земле перед зданием.
По данным СМИ, у 16-летней — кататравма, закрытая черепно-мозговая травма и переломы таза.
Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители. Не исключается попытка суицида.
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Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа: что с ребенком.
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