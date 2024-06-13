В Кривом Роге 14 июня объявили днем ​​траура

12 июня в результате вражеского ракетного удара по Кривому Рогу погибли 9 человек. 14 июня в городе объявили днем траура по погибшим.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
«Завтра, 14 июня, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате преступной вражеской ракетной атаки 12.06.24», — написал Вилкул.
Он также отметил, что в результате ракетной атаки пострадали 32 человека, среди которых пятеро детей.
Напомним, вчера, 12 июня, оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой «Искандер-М» с территории временно оккупированного Крыма.
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