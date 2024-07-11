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В Кривом Роге 11 июля прогремят взрывы: причины и время

Сегодня 09:06
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Жители Кривого Рога услышат по меньшей мере два взрыва посреди дня 11 июля.

Новости Днепра про В Кривом Роге 11 июля прогремят взрывы: причины и время

Об этом сообщил городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.

В четверг 11 июля в 12:00 в карьере «№2-бис» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы) будет произведен плановый производственный взрыв.

Также, в 14:00 планируется взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Мэр города отмечает, что производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет.

Также он сообщил, что ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражеский разведывательный БПЛА.

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