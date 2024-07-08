В Кривом Роге 10 погибших из-за массированного ракетного обстрела

В Кривом Роге в результате массированного обстрела 10 погибших. Такую информацию сообщили в Совете обороны города. Есть несколько попаданий. Одно из них по административному зданию промышленного предприятия.
Идет ликвидация последствий. Предварительно известно о 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых.
Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения, — сообщает Александр Вилкул.
Напомним, мэр Днепра прокомментировал утреннюю ракетную атаку на город, а в Киеве из-за обстрела изуродована детская больница.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в результате вражеской атаки 8 июля поврежден жилой…
В прокуратуре обнародовали фото с места ракетных ударов в Днепре…
Сегодня, 8 июля, оккупанты атаковали Днепр и Кривой Рог. Есть…
Громкое утро в Днепре.
В Днепре в результате вражеской атаки 8 июля поврежден жилой дом.
В прокуратуре обнародовали фото с места ракетных ударов в Днепре и Кривом Роге.
Сегодня, 8 июля, оккупанты атаковали Днепр и Кривой Рог. Есть погибшие и пострадавшие.
Стали известны некоторые детали последствий вражеской атаки по Киеву.
Громкое утро в Днепре.
Медучреждения Днепра, которые были повреждены из-за обстрела 3 июля, уже работают как обычно.
Озеро Куриное в Днепре облюбовали цапли.
Произошли изменения в маршрутах общественного транспорта.
Жители Днепра услышали взрыв.
В Днепре задержали водителя без прав, гонявшего по дорогам города на скорости 100 км.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!