В Кривом Роге 10 погибших из-за массированного ракетного обстрела

В Кривом Роге из-за утренней ракетной атаки 8 июля есть погибшие.

В Кривом Роге в результате массированного обстрела 10 погибших. Такую информацию сообщили в Совете обороны города. Есть несколько попаданий. Одно из них по административному зданию промышленного предприятия.

Идет ликвидация последствий. Предварительно известно о 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых.

Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения, — сообщает Александр Вилкул.

Напомним, мэр Днепра прокомментировал утреннюю ракетную атаку на город, а в Киеве из-за обстрела изуродована детская больница.

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