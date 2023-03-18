В Кремле уже ищут преемника Путину после решения МУС о его аресте — ГУР

После решения Международного уголовного суда об аресте российского президента-диктатора Владимира Путина в Кремле уже начали искать ему преемника. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

В эфире телемарафона разведчик заверил, что в России на пропагандистских шоу боятся говорить о будущем кремлевского вождя в Гааге, ведь это вызовет обеспокоенность в обществе и станет для россиян «слишком тревожным звонком».

Тем не менее, в окружении Путина осознают, что тот точно будет отвечать за все свои преступления, поэтому надо найти ему замену. И, что важно, поиски нового кандидата, как заверил Юсов, будут проходить без участия и согласия самого Путина.

«Круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны. В частности, в башнях Кремля все больше недовольства от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не Путин», — прокомментировал представитель ГУР.

Напомним, палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу, 17 марта, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине. Подробнее — в нашем материале.

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