В Кремле уже ищут преемника Путину после решения МУС о его аресте — ГУР

В эфире телемарафона разведчик заверил, что в России на пропагандистских шоу боятся говорить о будущем кремлевского вождя в Гааге, ведь это вызовет обеспокоенность в обществе и станет для россиян «слишком тревожным звонком».
Тем не менее, в окружении Путина осознают, что тот точно будет отвечать за все свои преступления, поэтому надо найти ему замену. И, что важно, поиски нового кандидата, как заверил Юсов, будут проходить без участия и согласия самого Путина.
«Круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны. В частности, в башнях Кремля все больше недовольства от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не Путин», — прокомментировал представитель ГУР.
Напомним, палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу, 17 марта, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине. Подробнее — в нашем материале.
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