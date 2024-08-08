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В колледже Днепра незаконно производили краску

Сегодня 16:14
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В колледже Днепра открыли подпольное производство краски.

Новости Днепра про В колледже Днепра незаконно производили краску

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

В одном из колледжей Днепра предприниматели арендовали помещения учебно-лабораторного корпуса стоимостью более 6,7 млн. гривен, но пользовались им не по целевому назначению. На территории колледжа открыли подпольное производство краски.

Ювенальные прокуроры установили, что помещение учебного заведения площадью более 300 кв м предприятие использовало не по целевому назначению, а для производства лакокрасочной продукции, — говорится в сообщении.

Это противоречит нормам действующего законодательства и приводит к нарушению санитарно-гигиенических норм.

В суде требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Договор аренды признан недействительным, а помещение возвращено колледжу.

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