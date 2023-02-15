В Карпатах травмировался лыжник из Кривого Рога

Как сообщили спасатели Львовщины, на лыжной трассе в Карпатах они оказывали помощь туристу из Кривого Рога.
14 февраля в местную поисково-спасательную группу обратился 47-летний мужчина, который травмировался на лыжной трассе. Это произошло на горе Высокий Верх в поселке Волосянка Стрыйского района. Чрезвычайники оказали медицинскую помощь туристу, спустили его с горы и передали медикам.
Известно, что мужчина травмировал левую ногу. Спасатели опубликовали правила безопасного катания на горнолыжных трассах:
• соблюдайте безопасную скорость, которая даст вам время для дополнительного маневра во избежание столкновения;
• не злоупотребляйте спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы;
• надевайте защитное снаряжение;
• не съезжайте с проложенных определенных трасс.
Напомним, ранее мы писали о том, что Россия ударила ракетой по многоэтажке в Покровске. Часть пострадавших увезли в Днепр.
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