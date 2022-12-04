В Каменском женщина зарезала свою знакомую

Вечером первого декабря две женщины находились в гостях у знакомого мужчины. Между женщинами возникла ссора, во время которой одна из них ударила другую ножом. Ранение было смертельным.
61-летняя женщина, совершившая преступление, покинула место преступления.
На утро 2 декабря дочь умершей сообщила об убийстве в полицию.
Приехав на место происшествия и собрав все доказательства, правоохранители доказали причастность подозреваемой к убийству.
Подозреваемой сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Также правоохранители избрали женщине меру пресечения – содержание под стражей.Елизавета Бельмас
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