Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Каменском женщина зарезала свою знакомую

Сегодня 15:56
просмотров

В Каменском произошло жуткое убийство.

Вечером первого декабря две женщины находились в гостях у знакомого мужчины. Между женщинами возникла ссора, во время которой одна из них ударила другую ножом. Ранение было смертельным.

61-летняя женщина, совершившая преступление, покинула место преступления.

На утро 2 декабря дочь умершей сообщила об убийстве в полицию.

Приехав на место происшествия и собрав все доказательства, правоохранители доказали причастность подозреваемой к убийству.

Подозреваемой сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Также правоохранители избрали женщине меру пресечения – содержание под стражей.

Новости Днепра про В Каменском женщина зарезала свою знакомую

#image_title

Новости Днепра про В Каменском женщина зарезала свою знакомуюУкраїнська Новости Днепра про В Каменском женщина зарезала свою знакомуюРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине мужчину забили до смерти и бросили его тело в выгребную яму
    Новости Днепра
    12.11.2022 13:42
    На Днепропетровщине мужчину забили до смерти и бросили его тело в выгребную яму

    19 августа в полицию поступило сообщение об исчезновении 44-летнего жителя…

    Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил суд
    Новости Днепра
    10.11.2022 09:30
    Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил суд

    Суд вынес приговор ранее не судимому мужчине за убийство женщины…

    Умер в машине скорой: на Днепропетровщине 41-летний мужчина напал с ножом на знакомого
    Новости Днепра
    02.11.2022 15:51
    Умер в машине скорой: на Днепропетровщине 41-летний мужчина напал с ножом на знакомого

    В Терновке 41-летний мужчина нанес 38-летнему знакомому удар ножом в…

    Забил молотком и расчленил тело: в Павлограде задержали 54-летнего мужчину
    Новости Днепра
    01.11.2022 17:13
    Забил молотком и расчленил тело: в Павлограде задержали 54-летнего мужчину

    В воскресенье, 30 октября, в Павлограде правоохранители обнаружили пять полиэтиленовых…

    Последние новости

    В Иране ликвидировали «полицию морали» после ряда протестов
    В Иране ликвидировали «полицию морали» после ряда протестов

    В Иране деятельность "полиции нравов" привела к гибели 22-летней девушки. Она умерла после задержания из-за неправильного ношения хиджаба.

    Сегодня 14:03
    просмотров
    В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса
    В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса

    В Днепре сегодня, 4 декабря, не действуют графики веерных отключений света.

    Сегодня 12:01
    просмотров
    На Днепропетровщине действуют экстренные отключения света, — ДТЭК
    На Днепропетровщине действуют экстренные отключения света, — ДТЭК

    Утром 4 декабря НЭК "Укрэнерго" сообщила важную для жителей Днепропетровщины новость.

    Сегодня 09:48
    просмотров
    Всю ночь Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов, — Резниченко
    Всю ночь Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов, — Резниченко

    Утром 4 декабря глава ДнепрОВА Валентин Резниченко сообщил о ситуации в области за последние сутки.

    Сегодня 08:42
    просмотров
    Погода на 4 декабря: в Днепр пришли первые морозы
    Погода на 4 декабря: в Днепр пришли первые морозы

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Днепре просят создать Всемирный день днепрянина
    В Днепре просят создать Всемирный день днепрянина

    Горожане создали петицию с просьбой создать Всемирный день днепрянина.

    Вчера 20:10
    просмотров
    Такого нет даже в Днепре: в Марганце несмотря на обстрелы, уцелело уникальное здание
    Такого нет даже в Днепре: в Марганце несмотря на обстрелы, уцелело уникальное здание

    Российские обстрелы продолжают разрушать нашу архитектуру. Россияне уничтожили десятки уникальных построек по всей стране.

    Вчера 19:30
    просмотров
    В ГСЧС рассказали детали сегодняшнего масштабного пожара в центре Днепра (ФОТО)
    В ГСЧС рассказали детали сегодняшнего масштабного пожара в центре Днепра (ФОТО)

    В Днепре горело двухэтажное здание на улице Столярова. Дым видели даже на левом берегу.

    Вчера 18:36
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области подростки украли ящик с донатами на ВСУ
    В Днепропетровской области подростки украли ящик с донатами на ВСУ

    У Кривому Розі підлітки намагалися вкрасти пожертви на ЗСУ.

    Вчера 18:04
    просмотров
    Российские энергетики корректируют ракетные удары по украинской инфраструктуре
    Российские энергетики корректируют ракетные удары по украинской инфраструктуре

    Экс-руководитель Укрэнерго считает, что военным РФ помогают российские энергетики.

    Вчера 17:30
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх