В Каменском женщина зарезала свою знакомую

В Каменском произошло жуткое убийство.

Вечером первого декабря две женщины находились в гостях у знакомого мужчины. Между женщинами возникла ссора, во время которой одна из них ударила другую ножом. Ранение было смертельным.

61-летняя женщина, совершившая преступление, покинула место преступления.

На утро 2 декабря дочь умершей сообщила об убийстве в полицию.

Приехав на место происшествия и собрав все доказательства, правоохранители доказали причастность подозреваемой к убийству.

Подозреваемой сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Также правоохранители избрали женщине меру пресечения – содержание под стражей.

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