В Каменском внук оставил дедушку без пенсии

Внук снял все деньги с карточки своего дедушки раньше него.

Как сообщили в полиции, к ним обратился 73-летний пенсионер, с банковского счета которого пропали все деньги. Дедушка пошел в банк, чтобы снять свою пенсию, но выплатная карточка была пуста.

Оказалось, что деньги украл 20-летний внук пенсионера. Парень установил на своем мобильном телефоне банковское приложение. Когда пришло сообщение о зачислении пенсии, за день он потратил все деньги дедушки.

Полицейские отделения полиции №1 Каменского РУП установили обстоятельства преступления. По согласованию с Каменской окружной прокуратурой, юноше сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Полицейские напоминают, никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщайте данные своих карт. Эта информация конфиденциальна – ею должны владеть исключительно владельцы банковских счетов.

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