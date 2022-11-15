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В Каменском в общежитии взорвалась граната: есть пострадавшие

Сегодня 13:52
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Вчера в Каменском в одной из комнат общежития, которое расположено на проспекте Аношкина, 148, раздался взрыв.

Новости Днепра про В Каменском в общежитии взорвалась граната: есть пострадавшие

Как сообщают в полиции, двое мужчин пытались разобрать гранату, но она взорвалась. Горе-взрывотехников госпитализировали. Они находятся в реанимации.

Правоохранители обследовали место взрыва, они и будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Новости Днепра про В Каменском в общежитии взорвалась граната: есть пострадавшие

Напомним, если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”.

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Новости Днепра про В Каменском в общежитии взорвалась граната: есть пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про В Каменском в общежитии взорвалась граната: есть пострадавшиеРусский

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