В Каменском в общежитии взорвалась граната: есть пострадавшие

Как сообщают в полиции, двое мужчин пытались разобрать гранату, но она взорвалась. Горе-взрывотехников госпитализировали. Они находятся в реанимации.
Правоохранители обследовали место взрыва, они и будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Напомним, если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”.
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