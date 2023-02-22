В Каменском в частном доме прогремел взрыв: погибла женщина

Сегодня, 22 февраля, в Каменском в частном доме по улице Ромашковой прогремел взрыв.

Случилось это примерно в 05:00.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что в результате инцидента в доме выбило окна. Кроме того, погибла 45-летняя женщина, ей оторвало обе ноги.

Тело погибшей нашли родственники, они и вызвали на место происшествия правоохранителей.

К дому оперативно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.

Все обстоятельства выясняются. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области задержали торговца оружием.

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