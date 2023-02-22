В Каменском в частном доме прогремел взрыв: погибла женщина

Случилось это примерно в 05:00.
Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что в результате инцидента в доме выбило окна. Кроме того, погибла 45-летняя женщина, ей оторвало обе ноги.
Тело погибшей нашли родственники, они и вызвали на место происшествия правоохранителей.
К дому оперативно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.
Все обстоятельства выясняются. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области задержали торговца оружием.
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